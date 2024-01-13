Ингушский завод радиаторов отопления наращивает мощность

Уже до конца текущего 2024 года завод радиаторов отопления "АТМ" в Ингушетии нарастит мощность производства в 2,5 раза и изготовит 2,4 миллиона секций удобных, компактных и надежных отечественных радиаторных батарей.

Отечественных радиаторов отопления на российском рынке станет больше - завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления "АТМ" в Ингушетии планирует в нынешнем 2024 году увеличить производство более чем в два раза, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Для завода алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления "АТМ" планирование производства и продаж на 2024 год является сложной задачей. Тем не менее, предприятие ставит цель увеличить объемы производства радиаторов в нынешнем году на 70% по сравнению с результатом 2021 года и в 2,5 раза - с показателями 2023 года, когда за 12 месяцев предприятие произвело почти 921 тыс секций. В текущем году предприятие намерено произвести 2,4 млн секций, это потребует наращивания объема продаж и расширения рынка сбыта продукции"

- Махмуд-Али Калиматов

Конечно, сделать такой качественный рывок заводу непросто – в этом посильную помощь для достижения поставленной цели его руководству окажут власти региона, заверил Калиматов, отметив: такая помощь предприятиям региона необходима, особенно в сложившихся сейчас экономических условиях.

Заводу "АТМ" предстоит найти новых поставщиков комплектующих и запчастей для оборудования, а также сделать упор на импортозамещение, - добавил глава региона.

Напомним, завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления "АТМ" работает в Ингушетии с весны 2017 года, он способен в год производить 3,1 млн секций радиаторов отопления.