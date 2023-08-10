Ингушские АЗС проверят на легитимность работы

Опубликовано: 12:00, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автозаправочные станции Ингушетии ждут масштабные проверки, и речь идет не только о качестве продаваемого ими топлива или о полноте его налива – очень многие владельцы АЗС не платят налогов, что отрицательно сказывается на бюджете республики.

По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Минэнерго региона начало масштабную инвентаризацию, техническое обследование и оценку всех объектов электросетевого комплекса республики, в том числе бесхозных, которая затрагивает и работу местных автозаправочных станций (АЗС), рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Ахмет Лолохоев.

"По итогам совещания с органами исполнительной и муниципальной власти принято решение о создании спецкомиссии в составе всех заинтересованных ведомств для проведения полной инвентаризации для установления фактических данных о количестве АЗС, осуществляющих деятельность с нарушением требований законодательства"

- Ахмет Лолохоев

Дело в том, что многие владельцы АЗС не регистрируют их в органах налоговой службы, Ростехнадзора, МЧС, и это сказывается не только на наполняемости бюджета, но и на качестве продаваемого бензина, от которого страдают в первую очередь сами его потребители, передает "Интерфакс".

Спецкомиссии, в которую вошли представители Минэнерго Ингушетии и муниципалитетов, предстоит обследовать 2,7 тыс АЗС, а также определить те из них, на которые уже есть решение суда о признании собственника. Работа завершится 15 сентября, а уже 1 октября комиссия представит правительству перечень АЗС, работающих с нарушениями.