РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ингушетия раскалится до +40

Жара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Август "подарил" гостям и жителям Ингушетии по-настоящему жаркую погоду: столбики термометров в ближайшие три дня будут подниматься до отметки +40 градусов. В республике объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили об усилении жары в Ингушетии, так уже в воскресенье, 6 августа столбики местных термометров покажут +40 градусов. Жара не сдаст позиций вплоть до 8 августа.

В этой связи по распоряжению МЧС РФ по республике было объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели рекомендуют максимально сократить пребывание на улице днем, пить больше воды и защищать голову от солнца. Кроме того, экстремальная жара повышает вероятность пожара, поэтому также рекомендуется не разводить костров, особенно вблизи деревьев.

Жара в Москве простоит до среды

Жара в Москве простоит до среды

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1130 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version