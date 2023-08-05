Ингушетия раскалится до +40

Опубликовано: 21:53, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Август "подарил" гостям и жителям Ингушетии по-настоящему жаркую погоду: столбики термометров в ближайшие три дня будут подниматься до отметки +40 градусов. В республике объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили об усилении жары в Ингушетии, так уже в воскресенье, 6 августа столбики местных термометров покажут +40 градусов. Жара не сдаст позиций вплоть до 8 августа.

В этой связи по распоряжению МЧС РФ по республике было объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели рекомендуют максимально сократить пребывание на улице днем, пить больше воды и защищать голову от солнца. Кроме того, экстремальная жара повышает вероятность пожара, поэтому также рекомендуется не разводить костров, особенно вблизи деревьев.