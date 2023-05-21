Ингушетия и Карачаево-Черкесия разработают план сотрудничества в экономике

Опубликовано: 16:46, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы Ингушетии и КЧР сформируют совместный план взаимодействия в ключевых отраслях экономики. В частности, он будет включать в себя обмен опытом в сельском хозяйстве и промышленности.

Ингушетия и Карачаево-Черкесия наметили пути взаимодействия в экономической сфере. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы КЧР по итогам встречи с ингушским коллегой.

В ходе беседы была достигнута договоренность об обмене опытом в различных отраслях экономики – сельском хозяйстве и промышленности. Также стороны будут сотрудничать в бизнесе и туризме. Подробный план взаимодействия будет подготовлен сторонами в ближайшем будущем.

Помимо этого, Рашид Темрезов и Махмуд-Али Калиматов поговорили о культурных и социально-экономических связях.