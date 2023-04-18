Ингушетия до начала июля приступит к поставкам индейки в Азербайджан

Опубликовано: 18:52, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Птицекомплекс "Южный" в ближайшие несколько месяцев начнет поставлять мясо индейки в Азербайджан. В настоящее время предприятие обсуждает возможность экспорта своей продукции с Узбекистаном, странами Африки и Ближнего Востока.

Азербайджан до начала июля начнет получать из Ингушетии мясо индейки. Об этом сообщил генеральный директор крупнейшего птицекомплекса республики по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки "Южный".

По словам Адама Костоева, первые поставки запланированы на май-июнь, а их объем будет зависеть от потребностей самого Азербайджана.

Он рассказал также, что в настоящее время предприятие ведет переговоры о поставках мяса с Узбекистаном, странами Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, гендиректор птицекомплекса обратил внимание на то, что в течение этого года будет запущена вторая очередь предприятия, что позволит нарастить производство с нынешних 5 до 8 млн т мяса в живом весе. Он добавил, что на 2024 год намечен запуск своего комбикормового завода.