В Ингушетии помощь получили 2,5 тыс семей в Рамадан

В Ингушетии пройдет приуроченная к мусульманскому месяцу поста Рамадан благотворительная акция. Помощь от властей республики получит около 2500 нуждающихся.
В Ингушетии пройдет благотворительная акция, приуроченная к мусульманскому месяцу поста Рамадан. Планируется, что наборы получат порядка 2500 семей.
«Более 15 тонн мяса от местных производителей и продуктовые наборы получат 2,5 тысячи малоимущих и многодетных семей республики в рамках благотворительной акции «Мехка сагIа», приуроченной к священному для мусульман месяцу поста Рамадан»
– говорится в сообщении.
Уточняется, что в продуктовый набор входят мясо, финики, сахар, подсолнечное масло, чай и мука. Акция будет проходить с 15 по 18 апреля.