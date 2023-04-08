В Ингушетии помощь получили 2,5 тыс семей в Рамадан

Опубликовано: 23:05, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии пройдет приуроченная к мусульманскому месяцу поста Рамадан благотворительная акция. Помощь от властей республики получит около 2500 нуждающихся.

В Ингушетии пройдет благотворительная акция, приуроченная к мусульманскому месяцу поста Рамадан. Планируется, что наборы получат порядка 2500 семей.

«Более 15 тонн мяса от местных производителей и продуктовые наборы получат 2,5 тысячи малоимущих и многодетных семей республики в рамках благотворительной акции «Мехка сагIа», приуроченной к священному для мусульман месяцу поста Рамадан»

– говорится в сообщении.

Уточняется, что в продуктовый набор входят мясо, финики, сахар, подсолнечное масло, чай и мука. Акция будет проходить с 15 по 18 апреля.