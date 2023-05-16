Имам потерял пост за критику школьного вальса в Узбекистане

Настоятель мечети в Узбекистане осудил традицию танцевать вальс на школьном выпускном и был уволен, рассказали в Управлении мусульман страны.
На видео, широко разошедшемся в соцсетях, Шукрулло Эгамбердиев - имам-хатиб из Ферганской области - решительно высказался против школьной традиции танцевать вальс на выпускном. По его мнению, участие в таком танце говорит о том, что девушки плохо воспитаны. Соответственно, считает религиозный деятель, они не смогут найти себе мужа.
Вызвавшее резонанс выступление имам-хатиба обсудила сегодня комиссия внутреннего контроля ведомства.
"На встрече было подчеркнуто, что выступление и мнение имама-хатиба, вызвавшие возмущение в соцсетях, не соответствуют его статусу"
— УМУ
Теперь мужчина понесет дисциплинарную ответственность. Он также лишился поста главного районного имама.