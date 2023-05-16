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Имам потерял пост за критику школьного вальса в Узбекистане

Имам потерял пост за критику школьного вальса в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Школьный вальс стал причиной скандала в Узбекистане. Настоятель мечети осудил традицию этого танца на выпускном в школе, заявив, что исполнившие его девушки не смогут найти мужа.

Настоятель мечети в Узбекистане осудил традицию танцевать вальс на школьном выпускном и был уволен, рассказали в Управлении мусульман страны.

На видео, широко разошедшемся в соцсетях, Шукрулло Эгамбердиев - имам-хатиб из Ферганской области - решительно высказался против школьной традиции танцевать вальс на выпускном. По его мнению, участие в таком танце говорит о том, что девушки плохо воспитаны. Соответственно, считает религиозный деятель, они не смогут найти себе мужа.

Вызвавшее резонанс выступление имам-хатиба обсудила сегодня комиссия внутреннего контроля ведомства.

"На встрече было подчеркнуто, что выступление и мнение имама-хатиба, вызвавшие возмущение в соцсетях, не соответствуют его статусу"

— УМУ

Теперь мужчина понесет дисциплинарную ответственность. Он также лишился поста главного районного имама.

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