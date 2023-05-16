Триллер про Иран отозвали из проката в России

Кинолента "Убийца "Священный паук" отозвана из российского проката. Такое решение приняло Минкультуры РФ.
Россияне больше не смогут посмотреть кинокартину под названием "Убийца "Священный паук" - прокатное удостоверение триллера отозвано российским министерством культуры.
Об отзыве рассказал представитель дистрибьютора ленты в РФ - "Экспонента Фильм", передает "Интерфакс".
Информации о причинах такого решения нет.
О фильме
Главный герой драмы режиссера Али Аббаси - семьянин Саид. Чтобы очистить родной Мешхед, он начинает совершать убийства. Его жертвами становятся "распутницы".
В России в прокат картина вышла 5 дней назад.
Фильм завоевал награду Каннского кинофестиваля прошлого года за лучшую женскую роль.