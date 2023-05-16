Триллер про Иран отозвали из проката в России

Опубликовано: 15:31, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кинолента "Убийца "Священный паук" отозвана из российского проката. Такое решение приняло Минкультуры РФ.

Россияне больше не смогут посмотреть кинокартину под названием "Убийца "Священный паук" - прокатное удостоверение триллера отозвано российским министерством культуры.

Об отзыве рассказал представитель дистрибьютора ленты в РФ - "Экспонента Фильм", передает "Интерфакс".

Информации о причинах такого решения нет.

О фильме

Главный герой драмы режиссера Али Аббаси - семьянин Саид. Чтобы очистить родной Мешхед, он начинает совершать убийства. Его жертвами становятся "распутницы".

В России в прокат картина вышла 5 дней назад.

Фильм завоевал награду Каннского кинофестиваля прошлого года за лучшую женскую роль.