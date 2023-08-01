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Ильхам Алиев внес изменения в состав азербайджано-российской комиссии

Ильхам Алиев внес изменения в состав азербайджано-российской комиссии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Азербайджана подписал указ об изменении состава азербайджано-российской комиссии. Изменения также коснулись совместных комиссий с Турцией и Израилем.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений по изменению составов в совместных с Россией, Турцией и Израилем комиссиях, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, согласно новому распоряжению, в состав азербайджано-российской комиссии по вопросам экономического сотрудничества вошел глава правления Агентства государственных резервов Сабухи Садыгов.

Помимо этого, изменения коснулись азербайджано-израильской и азербайджано-турецкой межправительственных комиссий. В их состав также включен Сабухи Садыгов.

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