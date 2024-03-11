Ильхам Алиев: с Азербайджаном все должны считаться

Президент Азербайджана обратился к гражданам страны с торжественной речью по случаю праздника Новруз. Глава страны рассказал, что победа во Второй Карабахской войне принесла гордость гражданам республики и теперь все должны считаться с Азербайджаном.

Лидер Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Ханкенди, где зажег костер и произнес речь по случаю Новруза.

В своей речи президент подчеркнул героизм, который проявил народ Азербайджана во время Второй Карабахской войны.

"В результате самоотверженности, профессионализма, героизма наших шехидов, отважных солдат и офицеров сегодня мы строим, созидаем на этих землях, на эти земли возвращается жизнь. Проведя масштабную строительную работу, мы уже смогли вернуть на исконные земли бывших переселенцев, и в нынешнем году этот процесс будет продолжен"

– Ильхам Алиев

Он также подчеркнул, что война не стала для Армении уроком, так как потребовалось проведение антитеррористической операции.

Президент напомнил, что после войны власти Армении хотели оставит на территории Азербайджана незаконные вооруженные группировки, что противоречит международному праву и воле народа АР.

Также в своей речи Ильхам Алиев отметил, что антитеррористическая операция, которая была успешно проведена полгода назад – это триумф несгибаемого духа граждан республики.

"Мы еще раз показали, что не свернем со своего пути, какие бы силы ни стояли за Арменией, мы добьемся своего и уже добились"

- Ильхам Алиев

Глава страны также сказал, что победа во Второй Карабахской войне принесла гордость народу Азербайджана.

"Все мы гордимся тем, что сами восстановили справедливость, освободили наши земли от оккупантов, показали свою силу и отныне все должны считаться с нами, иначе сами пожалеют об этом"

– Ильхам Алиев