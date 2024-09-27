Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял главу СВР России

Ильхам Алиев принял главу СВР России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев провел переговоры с Сергеем Нарышкиным. Стороны обсудили вопросы, связанные с международной повесткой.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял в Баку руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Об этом заявил сам глава ведомства.

Нарышкин отметил, что делегация Службы прибыла с визитом в Азербайджан для проведения профессиональных переговоров с азербайджанской стороной в связи с госбезопасности.

Он подчеркнул, что встреча с Ильхамом Алиевым состоялась 2 октября, на ней затрагивались вопросы, связанные с двусторонними отношениями и международной повесткой.

Нарышкин заявил, что российскую делегацию в Азербайджане приняли как настоящих друзей, она чувствует себя как дома. Он поблагодарил руководство и народ Азербайджана за прием.

Кроме того, глава СВР добавил, что азербайджанские и российские спецслужбы недавно вместе предотвратили провокационную угрозу, которая была направлена против дипломата из России со стороны США.

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