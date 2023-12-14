Ильхам Алиев посетил Шушу

Ильхам Алиев прибыл в Шушу, где ознакомился с ходом строительных работ в жилом комплексе и реставрацией мечети. Он также побывал в селе Дагдаган в Ходжалинском районе.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершил рабочую поездку в город Шуша, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе визита он ознакомился с ходом строительных работ в новом жилом комплексе на улице Карабах, реставрацией мечети Ашагы Говхар Ага и строительством мечети в селе Дашатлы.

Кроме того Алиев побывал в населенном пункте Дагдаган Ходжалинского района Азербайджана.