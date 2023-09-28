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Ильхам Алиев посетил Джебраильский район 

Ильхам Алиев посетил Джебраильский район 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанский лидер совершил поездку в Джебраильский район, где ознакомился с рядом инфраструктурных нововведений. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район, где заложил фундамент административного здания в Джебраиле. Также он ознакомился со строительными работами, проводимыми в Джебраильском жилом комплексе – первом жилом массиве, строящемся в городе Государственным агентством жилищного строительства. 
Кроме того, глава государства открыл Джебраильский центр цифрового управления ОАО «Азеришыг». 
Напомним, что в июле 2023 года Azerishiq вышла на мощности, способные полностью удовлетворить растущий спрос на электроэнергию на этих территориях

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