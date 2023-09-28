Ильхам Алиев посетил Джебраильский район 

Азербайджанский лидер совершил поездку в Джебраильский район, где ознакомился с рядом инфраструктурных нововведений.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район, где заложил фундамент административного здания в Джебраиле. Также он ознакомился со строительными работами, проводимыми в Джебраильском жилом комплексе – первом жилом массиве, строящемся в городе Государственным агентством жилищного строительства.
Кроме того, глава государства открыл Джебраильский центр цифрового управления ОАО «Азеришыг».
Напомним, что в июле 2023 года Azerishiq вышла на мощности, способные полностью удовлетворить растущий спрос на электроэнергию на этих территориях