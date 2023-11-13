Ильхам Алиев и Гарибашвили обсудили сотрудничество в экономике 

Президент Азербайджана пообщался сегодня в Баку с грузинским премьером. Особое внимание на переговорах было уделено развитию двусторонних отношений.

В пятницу, 24 ноября, в Баку прошли переговоры президента Азербайджана и премьер-министра Грузии. Об этом сказано на сайте грузинского правительства.

Центральной темой переговоров Ильхама Алиева и Ираклия Гарибашвили стало двустороннее сотрудничество.

"На встрече основное внимание было уделено многовековым, добрососедским, дружественным отношениям между двумя странами и отмечено, что Азербайджан является одним из ведущих торговых партнеров Грузии"

– пресс-служба правительства

Помимо этого, затрагивались вопросы стратегического взаимодействия в четырех сферах – торгово-экономической, энергетической, транспортной и логистической.

Глава азербайджанского государства и грузинский премьер также обсудили развитие Среднего коридора, возведение автомагистрали Восток-Запад и железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс.

Было акцентировано внимание на том, что в дальнейшем данная железная дорога войдет в состав коридора Европа-Кавказ-Азия.