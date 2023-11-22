Ильхам Алиев: Азербайджан превратил нефть в развитие

Президент Азербайджанской Республики в ходе интервью телеканалу "Евроньюс" рассказал, что страна сделала нефть своим развитием. Республике удалось справедливо распределить ископаемое топливо.

Азербайджану удалось избежать нефтяного проклятия и сделать нефть своим развитием. Такое заявление сделал лидер Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в процессе интервью, которое он дал каналу "Евроньюс".

Он подчеркнул, что властям республики удалось сократить бедность и улучшить уровень жизни населения.

"Мы превратили нефть в развитие. Нам удалось обеспечить справедливое распределение богатств. За последние двадцать лет мы сократили уровень бедности в Азербайджане с 50% до 5%. И всё, что вы видите здесь, в Баку, - это абсолютно новое развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни людей"

– Ильхам Алиев

Президент также отметил, что сейчас нефть представляется чем-то опасным, а страны, которые обладают этими ресурсами, должны считаться виноватыми в этом.

"Мое послание заключалось в следующем: давайте оценку нашим действиям, тому, как мы обращаемся с этими ресурсами, как мы используем доходы для удовлетворения потребностей людей и стимулирования "зелёной" повестки дня. Надеюсь, моё послание будет услышано"

– Ильхам Алиев

Кроме этого, Ильхам Алиев рассказал, что у Азербайджана амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов. Он отметил, что АР – страна, богатая ископаемым топливом, должна быть в авангарде стран, находящихся в процессе перехода к "зелёной" энергетике.

Он подчеркнул, что республика хочет инвестировать в возобновляемые источники энергии и создать общее понимание в их необходимости, потому что климатические изменения становятся все более заметны.

"Мы наблюдаем опасные последствия климатических изменений, а именно: меньше воды в наших реках, меньше снега в наших горах, меньше воды в Каспийском море. И если мы не будем решать эту проблему вдохновенно и с чувством долга, то от этого пострадают все"

- Ильхам Алиев

Глава республики отметил, что Азербайджан намерен через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны.