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Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер в транзитно-транспортной сфере

Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер в транзитно-транспортной сфере
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев принял участие в саммите СНГ. Он назвал Азербайджан надежным партнером в транзитно-транспортной среде. Президент также поблагодарил коллег за поддержку кандидатуры Азербайджана в проведении Игр СНГ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета лидеров стран Содружества Независимых Государств в узком составе в Бишкеке.

В ходе саммита он заявил, что Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером в транзитно-транспортной сфере. По его словам, многие члены Содружества пользуются транзитными возможностями Азербайджана по коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Глава государства сообщил, что проекты по расширению пропускной способности двух транспортных коридоров послужат укреплению транспортной безопасности СНГ и увеличению взаимной торговли.

Алиев также затронул гуманитарную сферу. По его словам, она является одной из главных в рамках СНГ. Он рассказал, что Баку вносит весомый вклад в развитие этой сферы.

Кроме того, президент поблагодарил своих коллег за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ в 2025 году.

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