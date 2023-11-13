Ильхам Алиев: Армения пытается служить нескольким хозяевам

Некоторые страны, такие как Армения, не являются независимыми, считает Ильхам Алиев. Они служат хозяевам - более сильным игрокам на мировой арене.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на саммите Спецпрограммы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), отметил, что в мире есть страны, остающиеся в зависимости от других. К ним он причислил Армению.

«В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них – соседняя с Азербайджаном Армения»

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер отметил, что такие государства не могут называться независимыми в подлинном смысле этого слова.

«Политика таких стран не основана на воле их народов, их судьба находится в руках иностранных спонсоров»

– Ильхам Алиев

В противовес этому, страны-члены СПЕКА - поистине независимые, они успешно проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику, добавил он.