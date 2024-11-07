Вестник Кавказа

Илья Топурия заявил о своем новом поединке UFC

Илья Топурия заявил о своем новом поединке UFC
© Фото: соцсети Ильи Топурия
Илия Топурия заявил, что 28 июня проведет бой. Пока неизвестно, кто будет его соперником. Ранее он отказался от титула чемпиона в полулегком весе.

Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия сообщил, что вернется в октагон промоушена летом текущего года.

Спортсмен заявил, что свой новый поединок планирует провести на турнире, который состоится 28 июня. При этом в настоящее время неизвестно, кто разделит клетку с Топурия.

По разным данным, ему предстоит подраться либо с бразильцем Чарльзом Оливейрой, либо с действующим чемпионом бойцовской организацией россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, Топурия в начале 2025 года отказался от чемпионского пояса в полулегком весе и перебрался в легкую весовую категорию, где дерется Махачев.

Илия за свою профессиональную карьеру не потерпел ни одного поражения.

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