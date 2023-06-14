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Хавбек "Зенита" может стать игроком турецкого гранда

Хавбек &quot;Зенита&quot; может стать игроком турецкого гранда
Стамбульский "Бешикташ" хочет усилить свой состав хавбеком "Зенита" Далером Кузяевым. Турецкий клуб намерен осуществить трансфер в ближайшее время.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев может перебраться в чемпионат Турции. Об этом пишут местные СМИ.

В услугах 30-летнего хавбека заинтересован "Бешикташ". Руководство стамбульского клуба намерено осуществить трансфер в ближайшее время.

Зарплата Кузяева в его новом клубе составит около 2 млн евро в год.

Сезон 2022/2023

В минувшем сезоне Далер Кузяев стал в составе "Зенита" чемпионом России. На его счету 26 матче в национальном первенстве, в которых он отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

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