Хавбек сборной Армении стал игроком "Ференцвароша"

Венгерский "Ференцварош" объявил о подписании контракта с хавбеком сборной Армении Эдгаром Севикяном. Ранее он выступал за "Пари НН".

Полузащитник российского клуба "Пари НН" и сборной Армении по футболу Эдгар Севикян стал игроком венгерского "Ференцвароша". Соответствующую информацию подтвердили в обоих клубах.

Сумма трансфера составила 1,2 млн евро. "Пари НН" также получит 7% от дальнейшей перепродажи 22-летнего хавбека.

Севикян выступал за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне чемпионата России он провел за команду 18 матчей, отметившись в них 4 забитыми мячами.

Турнирная таблица

В настоящее время "Ференцварош" с 33 очками занимает второе место в чемпионате Венгрии. Лидером первенства является "Пакш", набравший 34 очка.