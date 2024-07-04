Хасавюртовский район запитали от нового трансформатора

На подстанции «Ярык-Су» в Хасавюрте введен эксплуатацию новый трансформатор. Электроснабжение района ведется в штатном режиме.

Электрики ввели в Хасавюрте новый трансформатор на подстанции «Ярык-Су». Это позволит восстановить подачу электроэнергии потребителям Хасавюртовского района по штатной схеме, обеспечив стабильность и надежность энергоснабжения в регионе.

Трансформатор, который был доставлен из Махачкалы, представляет собой ключевое зв для передачи и распределения электроэнергии в сети.

«Дагестанские энергетики ввели в работу трансформатор на подстанции „Ярык-Су“. <> Это позволило восстановить электроснабжение потребителей Хасавюртовского района по нормальной схеме»

– пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Для жителей Хасавюрта и прилегающих районов непрерывное электроснабжение является жизненно важным: от восстановления работы подстанции «Ярык-Су» зависит работоспособность медицинских учреждений, образовательных заведений, предприятий и жилых домов.