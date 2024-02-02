Вестник Кавказа

Грузовик погубил двоих в Дагестане

Грузовик погубил двоих в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария с участием грузовика закончилась трагедией в Дагестане. По сообщениям местных правоохранителей, погибли водители обоих транспортных средств.

Два человека стали жертвами аварии с участием грузовика в Дагестане. ЧП произошло в Тарумовском районе республики.

«На ФАД Астрахань-Махачкала 38-летний житель Кизлярского района, управляя автомобилем марки Renault Magnum 520 с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовым автомобилем DAF»

– МВД Дагестана.

Далее отмечается, что в результате столкновения обе машины загорелись. Водители авто скончались до прибытия врачей. В настоящее время по факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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