Грузовик погубил двоих в Дагестане

Авария с участием грузовика закончилась трагедией в Дагестане. По сообщениям местных правоохранителей, погибли водители обоих транспортных средств.
Два человека стали жертвами аварии с участием грузовика в Дагестане. ЧП произошло в Тарумовском районе республики.
«На ФАД Астрахань-Махачкала 38-летний житель Кизлярского района, управляя автомобилем марки Renault Magnum 520 с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовым автомобилем DAF»
– МВД Дагестана.
Далее отмечается, что в результате столкновения обе машины загорелись. Водители авто скончались до прибытия врачей. В настоящее время по факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.