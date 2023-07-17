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Грузовик опрокинулся в кювет в горах Дагестана, есть погибший

место падения машины в кювет
© Фото: пресс-служба МВД Дагестана
В Дахадаевском районе машина опрокинулась в кювет, в результате чего погиб один человек. Водитель автомобиля госпитализирован с различными травмами.

Грузовик в Дахадаевском районе опрокинулся в кювет, есть погибший, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Трагедия случилась 16 июля на трассе Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала. "Газель", которой управлял 20-летний житель Дербента, съехала на обочину встречки и опрокинулась в кювет.

Водитель машины был госпитализирован с различными повреждениями. При этом находящийся внутри 18-летний юноша умер на месте.

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