Грузовик опрокинулся в кювет в горах Дагестана, есть погибший

Опубликовано: 15:53, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МВД Дагестана

В Дахадаевском районе машина опрокинулась в кювет, в результате чего погиб один человек. Водитель автомобиля госпитализирован с различными травмами.

Грузовик в Дахадаевском районе опрокинулся в кювет, есть погибший, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Трагедия случилась 16 июля на трассе Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала. "Газель", которой управлял 20-летний житель Дербента, съехала на обочину встречки и опрокинулась в кювет.

Водитель машины был госпитализирован с различными повреждениями. При этом находящийся внутри 18-летний юноша умер на месте.