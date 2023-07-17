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Дагестан предупредили об «опасном солнце»

Дагестан предупредили об «опасном солнце»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гостей и жителей Дагестана и еще трех регионов РФ предупредили об «опасном солнце».

В Дагестане будет наблюдаться так называемое «опасное солнце», когда уровень ультрафиолета будет подниматься до критических значений. Об этом предупредил научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Почти везде ситуация с ультрафиолетовым индексом нормальная, но в Дагестане, Астраханской области он 6-7 единиц (из 12 возможных). Также исключением станет юг Сибири"

– Роман Вильфанд

Данная проблема актуальна для Алтайского края, а также Омской и Астраханской областях. Здесь индекс будет подниматься до 8 единиц.

Как загорать на солнце без вреда для здоровья?

Как загорать на солнце без вреда для здоровья?

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