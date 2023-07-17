Дагестан предупредили об «опасном солнце»

Опубликовано: 8:10, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гостей и жителей Дагестана и еще трех регионов РФ предупредили об «опасном солнце».

В Дагестане будет наблюдаться так называемое «опасное солнце», когда уровень ультрафиолета будет подниматься до критических значений. Об этом предупредил научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Почти везде ситуация с ультрафиолетовым индексом нормальная, но в Дагестане, Астраханской области он 6-7 единиц (из 12 возможных). Также исключением станет юг Сибири"

– Роман Вильфанд

Данная проблема актуальна для Алтайского края, а также Омской и Астраханской областях. Здесь индекс будет подниматься до 8 единиц.