Дагестан предупредили об «опасном солнце»

Гостей и жителей Дагестана и еще трех регионов РФ предупредили об «опасном солнце».
В Дагестане будет наблюдаться так называемое «опасное солнце», когда уровень ультрафиолета будет подниматься до критических значений. Об этом предупредил научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Почти везде ситуация с ультрафиолетовым индексом нормальная, но в Дагестане, Астраханской области он 6-7 единиц (из 12 возможных). Также исключением станет юг Сибири"
– Роман Вильфанд
Данная проблема актуальна для Алтайского края, а также Омской и Астраханской областях. Здесь индекс будет подниматься до 8 единиц.