Как загорать на солнце без вреда для здоровья?

Опубликовано: 4:30, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лето - самое время загорать на солнце, особенно если вы отдыхаете на море. Однако в погоне за загаром можно нанести вред здоровью. Российские спасатели рассказали, как правильно загорать на солнце.

Отпуск на море немыслим без красивого ровного загара. Но есть и подводные камни. В МЧС России рассказали, как загорать на солнце.

Голову необходимо прятать от солнца, глаза - защищать от ярких лучей. После купаний кожу стоит вытереть насухо.

Еще один простой, но действенный совет: время от времени переворачиваться, чтобы под солнцем находились разные участки.

Не стоит пренебрегать защитным кремом - его надо наносить до и после загара.

"Помните! Чем ближе водоем, тем интенсивней загар"



– МЧС России

В какое время дня лучше загорать?

Подставлять тело солнечным лучам лучше всего или утром с 8 до 11, или ближе к вечеру, с 16 до 19. При необходимости можно провести на солнышке оба этих промежутка.

