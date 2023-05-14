Грузию пригласят на антифашистский форум в Москве

Опубликовано: 19:34, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители Грузии, наряду с общественными деятелями из Азербайджана и Армении, примут участие в антифашистском форуме в Москве. Форум решено устроить в День памяти и скорби 22 июня, когда началась Великая Отечественная война.

Антифашистский форум пройдет в Москве 22 июня, в День памяти и скорби, рассказал депутат Госдумы.

По словам Казбека Тайсаева, решение об организации мероприятия принял комитет по делам Содружества независимых государств, первым зампредседателя которого является политик, передает РИА Новости.

"Нашим комитетом принято решение 22 июня в Москве провести большой антифашистский форум... это Азербайджан, и Армении, и Грузии (примут участие представители - ред."

— Казбек Тайсаев

Напомним, ранее аналогичное международное мероприятие состоялось в Минске. На форум, прошедший 22 апреля текущего года, собрались представители более чем полусотни государств со всего мира.