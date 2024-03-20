Грузию потрясло на 4,7

Сейсмологи проинформировали о том, что в центральной части Грузии было зафиксировано землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7.
В центральной части Грузии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.
Магнитуда землетрясения - это числовая характеристика энергии, высвобождающейся при землетрясении.
Чем выше магнитуда, тем сильнее землетрясение. Землетрясение магнитудой 4,7 считается умеренным, способным вызвать небольшие разрушения зданий и инфраструктуры.
Как подготовиться к возможным землетрясениям?
Живя в зоне повышенной сейсмической активности, важно иметь запасы продовольствия, воды, аптечку и другие необходимые предметы для выживания в случае землетрясения.
Также стоит разработать план эвакуации и обсудить его с семьей, чтобы все знали, как действовать в экстренной ситуации.