Грузию потрясло на 4,7

Сейсмологи проинформировали о том, что в центральной части Грузии было зафиксировано землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7.

В центральной части Грузии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.

Магнитуда землетрясения - это числовая характеристика энергии, высвобождающейся при землетрясении.

Чем выше магнитуда, тем сильнее землетрясение. Землетрясение магнитудой 4,7 считается умеренным, способным вызвать небольшие разрушения зданий и инфраструктуры.

Как подготовиться к возможным землетрясениям?

Живя в зоне повышенной сейсмической активности, важно иметь запасы продовольствия, воды, аптечку и другие необходимые предметы для выживания в случае землетрясения.

Также стоит разработать план эвакуации и обсудить его с семьей, чтобы все знали, как действовать в экстренной ситуации.