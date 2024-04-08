Грузинский чемпион UFC определился со следующим соперником

Следующим соперником Илии Топурия станет американский боец. Точное место и время поединка пока не определены.

Свой следующий бой грузинский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Илия Топурия проведет против американца Макса Холлоуэя. Об том он сам сообщил в интервью СМИ.

"Все ясно, следующий бой будет против Макса Холлоуэя. Поздравляю, наслаждайтесь этим днем, хотя после противостояния со мной пояс вернется на место"

– Илия Топурия

Официального анонса боя от UFC пока не последовало.

Предыдущий бой

В феврале этого года Илия Топурия сразился с австралийцем Александром Волкановски за звание чемпиона UFC в полулегком весе. Поединок завершился во втором раунде, когда Топурия отправил соперника в нокаут.

Статистика

На данный момент Топурия провел в MMA 15 боев, одержав в них 15 побед. В свою очередь, на счету Макса Холлоуэя 34 поединка. В 27 из них он победил, еще в 7 победу праздновали его соперники.