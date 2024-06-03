Вестник Кавказа

Грузинские синоптики обещают резкое ухудшение погоды

Грузинские синоптики обещают резкое ухудшение погоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже сегодня вечером в Тбилиси придет очередной погодный катаклизм – он не будет катастрофическим, однако сильные дожди и грозы, возможно с градом, а также шквалистый ветер жителям грузинской столицы гарантированы.

Сегодня вечером в Тбилиси резко ухудшится погода таков прогноз грузинских синоптиков, которые обещают жителям и гостям грузинской столицы, и не только, дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды.

Помимо столичных жителей, непогода скажется на большей части регионов Квемо Картли, Кахети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети, передает Sputnik Грузия.

Резкая смена погоды в горах Грузии – дело привычное, и синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний, однако предупреждают, что за этим могут последовать оползни и сели – особенно это касается холмистых и горных зон страны.

Еще один вполне возможный катаклизм – серьезное повышение уровня воды в реках Восточной Грузии, предупредили в агентстве.

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