Грузинские синоптики обещают резкое ухудшение погоды

Уже сегодня вечером в Тбилиси придет очередной погодный катаклизм – он не будет катастрофическим, однако сильные дожди и грозы, возможно с градом, а также шквалистый ветер жителям грузинской столицы гарантированы.

Сегодня вечером в Тбилиси резко ухудшится погода таков прогноз грузинских синоптиков, которые обещают жителям и гостям грузинской столицы, и не только, дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды.

Помимо столичных жителей, непогода скажется на большей части регионов Квемо Картли, Кахети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети, передает Sputnik Грузия.

Резкая смена погоды в горах Грузии – дело привычное, и синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний, однако предупреждают, что за этим могут последовать оползни и сели – особенно это касается холмистых и горных зон страны.

Еще один вполне возможный катаклизм – серьезное повышение уровня воды в реках Восточной Грузии, предупредили в агентстве.