"Грузинская мечта" переедет в новый офис

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" нынешним летом сменит локацию – руководство партии переедет в новый арендуемый им офис, который расположен в тбилисском районе Ортачала.

Грузинская правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" меняет офис - уже нынешним летом ее руководство переедет в новое здание на улице Диди Хеивани в тбилисском районе Ортачала, которое арендует с правом последующего выкупа, заявил председатель парламентской фракции Мамука Мдинарадзе.

"Летом мы переедем в очень красивый и впечатляющий офис. Все абсолютно прозрачно. Мы уже несколько месяцев говорим о том, купить ли офис партии, то есть получать его методом аренды с правом выкупа, или нет, и в последние дни наметилась тенденция, что да, так и будет"

- Мамука Мдинарадзе

Ранее владельца здания заверили, что партия в любом случае арендует его после завершения строительства, но теперь с 90% уверенностью можно говорить, что офис будет выкуплен, отметил Мдинарадзе, передает Sputnik Грузия.

Новый офис как нельзя лучше устраивает партийный аппарат, тогда как в прежнем офисе пришлось переделать множество комнат, добавил председатель фракции.

Напомним, некоторые грузинские телеканалы сообщили о том, что новый офис себе строит сама "Грузинская мечта", подчеркнув, что в документах о строительстве не фигуруют траты на него, а значит, речь идет об отмывании партийных денег. Эту мысль тут же подхватили в крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".