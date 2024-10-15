Вестник Кавказа

«Грузинская мечта» обвинила президента Грузии в неверной интерпретации процессов

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинский президент Саломе Зурабишвили старается специально искажать реальность протекающих политических процессов в стране. Об этом заявили в «Грузинской мечте».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается неверно толковать текущие в стране политические процессы, заявил один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский. По его мнению, она занимается «бессовестной интерпретацией».

Ранее Зурабишвили выступила с заявлением, в котором указала, что ЕС поддерживает созданную ей «Грузинскую хартию». После представители международной организации отправили каналу «Рустави-2» ответ, где указали, что не одобряют какой-либо политический союз, однако готовы поддержать любое демократически избранное правительство после голосования 26 октября.

«Безусловно, это бессовестная интерпретация. Как можно говорить, что если победил Мамука Хазарадзе, то мы идем в Европу, а если "Грузинская мечта" не потерпит поражения, то тогда нам закрыта дорога в Европу»

- Гия Вольский

Отметим, что «Грузинская хартия» подразумевает проведения реформ после парламентских выборов, основанных на рекомендациях ЕС. Осуществлять их будет техническое правительства. После этого будут назначены еще одни, но уже досрочные выборы в парламент.

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