Грузия увеличила импорт российской пшеницы в 2025 году

Поставки пшеницы из России в Грузию выросли по итогам мая 2025. Об это говорят данные статистики.

По итогам мая 2025 года поставки пшеницы из России в Грузию достигли максимума с октября: они выросли за год почти в два раза, а за месяц – на 15%, согласно данным грузинской статистической службы.

Общий объем импорта Грузией российской пшеницы в мае достиг $9,2 млн. В общем за первые пять месяцев текущего года РФ продала стране продукцию на $27,9 млн, что на 14% больше, чем годом ранее.

Издание РИА Новости отметило, что Грузия стабильно закупает пшеницу у России в больших объемах, иногда она приобретает продукцию и у Казахстана. В мае 2025 года он занял в импорте Грузии второе место.