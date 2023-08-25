Грузия резко увеличила импорт сжиженного газа из России

В январе Грузия приобрела у России почти на 40% больше сжиженного газа, чем годом ранее. Россия - главный экспортер, 99,8% сжиженного газа приходит в Грузию из России.

Грузия нарастила импорт российского сжиженного газа, следует из данных Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

За год импорт вырос более чем на 39% При этом из всего импортного сжиженного газа в Грузии 99,8% поступает из РФ.

"В январе 2024 года импорт сжиженного газа составил 5,61 тыс. тонн, что на 1,58 тыс. тонн, то есть на 39,2%, больше показателя аналогичного периода 2023 года"

– Союз импортеров

Россия в прошлом году стала также лидером по поставкам в Грузию бензина. Тбилиси активно закупает у Москвы и другие энергоресурсы.