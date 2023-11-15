Грузия поддерживает мирную повестку в регионе

Правительство Грузии выступает за установление мира в регионе. Республика готова поддерживать любые конструктивные действия, которые приведут к стабилизации обстановки.

Власти Грузии намерены поддерживать установление мира на Южном Кавказе. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в ходе беседы с руководителем аппарата главы правительства Армении Араиком Арутюняном, который посетил грузинскую столицу с деловым визитом. Информация о встрече опубликована на странице главы грузинского правительства.

В ходе беседы Гарибашвили отметил, что республика стремится к поддержанию мира и стабилизации обстановки в регионе. Республика готова участвовать во всех конструктивных делах, которые помогут установить спокойную атмосферу на Южном Кавказе.

Кроме этого, чиновники обсудили развитие двухсторонних отношений. Было отмечено, что сотрудничество Грузии и Армении положительно повлияет на весь регион.