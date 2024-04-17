Грузия обвинила Литву в нападении после заявлений в Европарламенте

Глава парламента Грузии потребовал объяснения от Литвы в связи с заявлением члена правящей партии и депутата Европейского парламента, которое было сделано в ходе дебатов.

Грузия призывает к ответу представителя Европейского парламента и члена правящей партии Литвы Пятраса Ауштрявичюса после его заявления, которое было сделано во время дебатов. Об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что подобные высказывания являются нападением на правоохранительные органы республики.

"Мы стали свидетелями прямого нападения на грузинскую полицию со стороны одного из членов Европарламента. Я имею в виду господина Ауштрявичюса. Этот человек, помимо того, что является депутатом Европарламента, еще и член правящей партии Литвы. Напоминаю всем, что нападение на полицию – это нападение на государство. (…) Было бы хорошо, если бы мы услышали соответствующие разъяснения и от литовского посольства, что означает это нападение на грузинскую полицию"

- Шалва Папуашвили

Ранее в Европейском парламенте состоялись дебаты, на которых обсуждалось рассмотрение Грузией законопроекта об иноагентах.

Представитель Латвии Пятраса Ауштрявичюса предложил ввести ограничения в отношении главы спецназа Грузии Звиада Харазишвили и руководителя полиции Важи Сирадзе.

Оппозиционные силы обвиняют их в применении силы во время разгона митинга в столице республики 16-17 апреля.