Грузия обсудила с Китаем популяризацию своего вина

Сегодня состоялась встреча главы Минсельхоза Грузии и бизнесменов из Китая. Обсуждалась популяризация грузинского вина на китайском рынке.

Глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили обсудил популяризацию грузинского вина с представителями китайской бизнес-делегации, рассказали в пресс-службе грузинского министерства.

"Поддержка и развитие винодельческой отрасли – один из ключевых приоритетов правительства Грузии. Как вы знаете, вино – неотъемлемая часть грузинской идентичности, и растущий интерес к грузинскому вину имеет для нас особое значение"

- Давид Сонгулашвили

Делегацию, в состав которой входили представители компании Liquan Wine, считающейся одной из крупнейших импортеров вина из европейских стран на китайский рынок, возглавил проживающий в Китае бизнесмен, гражданин Грузии Сандро Беридзе.

Он передал, что сегодня грузинское вино быстро набирает популярность в Китае. Liquan Wine заинтересована в том, чтобы оно заняло значительную часть ассортимента компании.

Напомним, что в начале 2025 года власти Грузии выделили средства на продвижение грузинского вина на рынках восьми стран, включая Китай.