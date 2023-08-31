Грузия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере виноделия

Опубликовано: 12:32, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Обмен опытом и сертификация саженцев на основе мировых стандартов, в том числе были закреплены в меморандуме, подписанном представителями Грузии и Узбекистана.

Грузинские и узбекские специалисты в области виноградарства и виноделия начнут сотрудничество в профильной области. В частности, планируется, обмен сортами лоз. Также будет проведет ряд конференций, направленных на обмен опытом.

«Мы планируем устроить саженцевое хозяйство на базе нашего института, поэтому хотим обменяться сортами лозы. Мы в условиях Узбекистана испытаем грузинские сорта [винограда]»

– директор узбекского научно-исследовательского института Улугбек Абдуганиев

Намерение о сотрудничество было закреплено подписанием меморандума главами институтов виноградарства и виноделия Грузии и Узбекистана. В частности, документ предполагает сертификацию саженцев на основе международных стандартов.