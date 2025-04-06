Грузия и Япония заключат соглашение об экономическом сотрудничестве

Глава Минэкономики Грузии предоставила послу Японии в Тбилиси проект соглашения об экономическом сотрудничестве. Он предусматривает создание межправительственной комиссии.

Грузия предоставила Японии проект соглашения об экономическом сотрудничестве, который предусматривает создание межправительственной комиссии. Об этом стало известно после встречи главы Минэкономики страны Мариам Квривишвили с послом Японии в Тбилиси Ишизукой Хидеки.

На ней Мариам Квривишвили особое внимание уделила важности подписания соглашения о свободной торговле с Японией.

В ходе беседы было подчеркнуто, что у двух стран имеется большой потенциал экономического сотрудничества, в том числе в сфере торговли, энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий, туризма, гражданской авиации, морского транспорта, инвестиций и многих других.