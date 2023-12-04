Грузия готова обмениваться туристами с Ингушетией

В скором времени между столицей Ингушетии Магасом и столицей Грузии Тбилиси могут начать летать прямые пассажирские рейсы – этот вопрос обсудили представители ТПП и члены делегации Грузии.

Вскоре между Ингушетией и Грузией могут появиться не только прямое авиасообщение, но и совместные международные туры, заявили в Магасе участники Российско-Грузинского совета (РГДС)по туризму, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ингушетии.

"Комплексное развитие туристической отрасли нашей страны невозможно без международного сотрудничества с ближайшими соседями. Нашей общей целью является не только взаимный рост ключевых экономических показателей, но и получение гражданами обеих стран максимума положительных впечатлений"

- заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто

Что касается ранее намеченных планов, то они выполнены полностью. В первую очередь это касается товарооборота двух стран – он приблизился к $2 млрд, а число авиарейсов между Россией и Грузией выросло с одного до более десяти, - добавил полпред президента, передает РИА Новости.