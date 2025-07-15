Вестник Кавказа

Грозный примет первый фестиваль семейного и традиционного кино "Дахар"

Грозный примет первый фестиваль семейного и традиционного кино "Дахар"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 40 кинолент покажут в Грозном в рамках нового фестиваля "Дахар", который пройдет с 6 по 10 ноября. В центре внимания - национальные ценности, семейные истории и культурное разнообразие.

В столице Чечни пройдет первый межнациональный фестиваль "Дахар", мероприятие пройдет в ноябре текущего года, участниками фестиваля станут режиссеры фильмов, посвященных жизни народов России. Об этом рассказала первый замглавы Минкультуры республики Дина Шагидаева.

На данный момент информация о конкретных фамилиях участников и гостей мероприятия не сообщается.

Программа включает более 40 картин, рассчитанных на семейный просмотр. Основной акцент - на темах традиций, идентичности и нравственных ориентиров.

Кинофорум проходит при содействии Президентского фонда культурных инициатив и включен в официальный перечень мероприятий проекта "Грозный - культурная столица России". Этот статус чеченская столица получила в 2025 году и в течение года намерена провести свыше 200 культурных событий.

Помимо показов, гостей ждут круглые столы, творческие мастерские и дискуссионные площадки, рассчитанные на участников разного возраста. Организаторы подчеркивают, что "Дахар" станет не только праздником кино, но и пространством для профессионального общения и обмена опытом.

Звание "культурной столицы" ежегодно присуждается одному из российских городов: в 2024 году его носил Нижний Новгород, а в 2026 году его передадут Омску.

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