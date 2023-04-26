Вестник Кавказа

Грозит ли Грузии эпидемия кори?

Грозит ли Грузии эпидемия кори?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии возросло количество граждан заболевших корью. За первый месяц этого года зафиксировано 16 случаев. Больше всего заразившихся в столичном регионе.

Грузия отмечает увеличение числа заболевших граждан корью. Только за январь этого года было установлено 16 случаев заражения. В основном заболевшие находились в Тбилиси. Такую информацию озвучил глава Тбилисской детской больницы имени Иашвили Иванэ Чхаидзе. 

Он рассказал, что в прошлом году были обнаружены 23 случая кори. Чаще всего заразившиеся были в возрасте от 20 до 40 лет. 

Также он отметил, что число заболевших корью выросло в соседних странах. При этом в Европе количество заражений увеличилось в несколько десятков раз. 

Чхаидзе рассказал, что ситуацию с корью пока находится под контролем, но призвал принимать соответствующие меры. В частности, он обратился к  родителям и предложил вовремя вакцинировать своих детей.

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