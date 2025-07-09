Гросси готов поучаствовать во Всемирной атомной неделе в Москве

Глава МАГАТЭ дал согласие на участие во Всемирной атомной неделе, которая пройдет в Москве этой осенью. Об этом поведал 31 июля гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
"Конечно же, МАГАТЭ поддерживает это мероприятие, будет в нем активно участвовать. Господин Гросси ответил согласием на наше приглашение ему поучаствовать и в беседах лидеров и, естественно, во всей программе всемирной недели"
– Алексей Лихачев
Он подчеркнул, что мероприятие будет посвящено 80-летию атомной промышленности.
"Замахнулись на широкое международное участие и на очень серьезные и глубокие разговоры на уровне лидеров ряда стран, не только по истории и по сегодняшнему дню, но и по будущему атомной энергетики"
– руководитель российской госкорпорации
Он также обратил внимание, что на Всемирной атомной неделе необходимо будет поговорить и о будущем.
"Конечно же, собирая такой представительный состав, надо говорить еще о будущем - о четвертом поколении, о термояде, о новом технологическим ландшафте в сфере ядерной энергетике"
– глава Росатома
Напомним, Всемирная атомная неделя состоится в российской столице 25-29 сентября.