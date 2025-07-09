Гросси готов поучаствовать во Всемирной атомной неделе в Москве

Россия ожидает участия Гросси во Всемирной атомной неделе в Москве, сообщили в Росатоме. Там отметили, что глава МАГАТЭ уже согласился посетить данное мероприятие.

Глава МАГАТЭ дал согласие на участие во Всемирной атомной неделе, которая пройдет в Москве этой осенью. Об этом поведал 31 июля гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

"Конечно же, МАГАТЭ поддерживает это мероприятие, будет в нем активно участвовать. Господин Гросси ответил согласием на наше приглашение ему поучаствовать и в беседах лидеров и, естественно, во всей программе всемирной недели"

– Алексей Лихачев

Он подчеркнул, что мероприятие будет посвящено 80-летию атомной промышленности.

"Замахнулись на широкое международное участие и на очень серьезные и глубокие разговоры на уровне лидеров ряда стран, не только по истории и по сегодняшнему дню, но и по будущему атомной энергетики"

– руководитель российской госкорпорации

Он также обратил внимание, что на Всемирной атомной неделе необходимо будет поговорить и о будущем.

"Конечно же, собирая такой представительный состав, надо говорить еще о будущем - о четвертом поколении, о термояде, о новом технологическим ландшафте в сфере ядерной энергетике"

– глава Росатома

Напомним, Всемирная атомная неделя состоится в российской столице 25-29 сентября.