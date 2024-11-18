Грипп отправил по домам учеников трех севастопольских школ

В Севастополе бушуют грипп и ОРВИ – городским властям пришлось отправить на дистанционное обучение учеников трех городских школ и воспитанников нескольких детских садов.

В крымском Севастополе бушуют простудные заболевания – ситуация настолько непростая, что бороться с ней приходится неординарными, хотя и привычными методами, написал в своем Telegram-канале губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

"По состоянию на сегодня школы №6, 26 и 48 - отправлены на дистанционное обучение. На дистанционное обучение отправлены также отдельные классы других школ, принято решение о переводе старшеклассников на кабинетную систему обучения. В некоторых группах детских садов также введен карантин"

- Михаил Развожаев

К сожалению, с каждым днем ситуация становится все сложнее – четко прослеживается тенденция к росту заболеваемости ОРВИ, и это не только грипп и простудные заболевания – отмечаются и случаи внебольничной пневмонии в городских трудовых коллективах, которая тоже передается воздушно-капельным путем, добавил Развожаев.