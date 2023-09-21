Греф: России не хватает 1 млн IT-специалистов

Россия уже столкнулась со значительным дефицитом IT-специалистов, в ближайшие годы нехватка программистов станет еще более явной, поделился прогнозом глава Сбербанка Герман Греф.
"На сегодняшний день дефицит специалистов в IT-области оценивается в цифру более 1 млн человек. И ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет <…> По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в пять-шесть лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать"
– Греф
В российских вузах становится больше программ обучения таких специалистов, появляются специальные школы, однако в ближайшие годы переломить ситуацию не получится, уверен глава Сбера.
Решить проблему нехватки кадров поможет искусственный интеллект, считает Греф.