Греф: России не хватает 1 млн IT-специалистов

Опубликовано: 17:57, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России нехватка программистов превышает 1 млн человек. В ближайшие годы дефицит кадров в IT-сфере только увеличится, дал прогноз Греф.

Россия уже столкнулась со значительным дефицитом IT-специалистов, в ближайшие годы нехватка программистов станет еще более явной, поделился прогнозом глава Сбербанка Герман Греф.

"На сегодняшний день дефицит специалистов в IT-области оценивается в цифру более 1 млн человек. И ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет <…> По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в пять-шесть лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать"

– Греф

В российских вузах становится больше программ обучения таких специалистов, появляются специальные школы, однако в ближайшие годы переломить ситуацию не получится, уверен глава Сбера.

Решить проблему нехватки кадров поможет искусственный интеллект, считает Греф.