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Мишустин признал отсутствие в РФ сильной IT-отрасли

Мишустин признал отсутствие в РФ сильной IT-отрасли
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия нуждается в сильной IT-отрасли. Для этого есть и ресурсы, и опыт.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что в стране отсутствует сильная IT-отрасль. В то же время, по словам премьера, для ее создания есть все – и опыт, и ресурсы.

"Для чего необходимо построить сильную IT-отрасль, способную создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета. Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать"

– Михаил Мишустин

Далее он напомнил о поставленной президентом задаче – достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения.

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