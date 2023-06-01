Мишустин признал отсутствие в РФ сильной IT-отрасли

Россия нуждается в сильной IT-отрасли. Для этого есть и ресурсы, и опыт.
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что в стране отсутствует сильная IT-отрасль. В то же время, по словам премьера, для ее создания есть все – и опыт, и ресурсы.
"Для чего необходимо построить сильную IT-отрасль, способную создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета. Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать"
– Михаил Мишустин
Далее он напомнил о поставленной президентом задаче – достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения.