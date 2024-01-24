Граждан Азербайджана армянского происхождения ждут на избирательных участках

Глава ЦИК Азербайджана напомнил, что все граждане республики равны в правах. Так, все представители нацменьшинств страны, в том числе армяне, могут участвовать в выборах президента АР.

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил о том, то граждане страны армянского происхождения могут участвовать в выборах главы республики.

«Избиратели армянского происхождения также могут участвовать в голосовании на президентских выборах, как граждане Азербайджана»

– Мазахир Панахов

Он подчеркнул, что все граждане Азербайджана имеют равные права и равны перед законом.

Также Панахов отметил, что в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане было зарегистрировано около 80 тысяч наблюдателей.