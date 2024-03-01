Вестник Кавказа

Границу России и Грузии в начале марта пересекли 20 тыс машин

Границу России и Грузии в начале марта пересекли 20 тыс машин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобили могут проезжать по дороге, ведущей из РФ в Грузию, без каких-либо ограничений. За последнее время через КПП на границе двух стран проехали 20 тыс транспортных средств. 

Через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" за минувшую неделю проехали 20 тыс автомобилей. Об этом рассказал вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев. 

"Движение по Военно-Грузинской дороге (...) осуществляется без ограничений (...) За неделю госграницу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пересекли 20 тыс. единиц автотранспорта"

– вице-премьер республики 

Он подчеркнул, что сейчас на дорогах региона скопились 260 крупногабаритных автомобилей.

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