Границу России и Грузии в начале марта пересекли 20 тыс машин

Автомобили могут проезжать по дороге, ведущей из РФ в Грузию, без каких-либо ограничений. За последнее время через КПП на границе двух стран проехали 20 тыс транспортных средств.

Через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" за минувшую неделю проехали 20 тыс автомобилей. Об этом рассказал вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

"Движение по Военно-Грузинской дороге (...) осуществляется без ограничений (...) За неделю госграницу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пересекли 20 тыс. единиц автотранспорта"

– вице-премьер республики

Он подчеркнул, что сейчас на дорогах региона скопились 260 крупногабаритных автомобилей.