Граница России и Грузии вновь открыта для автомобилей

Работа таможенного пункта "Дариали" возобновлена после нескольких часов перекрытия движения из-за увеличившегося уровня воды в реке Девдораки.

В Грузии восстановили работу ТПП "Дариали" после того, как его работа была приостановлена из-за разлива реки Девдораки. Информацию об этом распространило МВД Грузии.

Сообщается, что решение об открытии пункта было основано на рекомендациях Нацагентства по охране окружающей среды.

По информации специалистов, уровень воды в реке стабилизировался и угрозы затопления больше нет.

"На данный момент уровень опасности в долине Девдораки минимальный… Агентство рекомендовало открыть дорогу, также до сих пор специалисты остаются на месте и следят за ситуацией"

– МВД Грузии

Как ранее сообщалось, что уровень воды в реке Девдораки превысил допустимую отметку в два раза, это стало основанием для закрытия таможенного пункта и эвакуации его работников.

Причиной разлива стали ледниковые заторы, которые привели к накоплению воды в долине и ее прорыву в русло реки.

При этом подтопление произошло в районе слияния русла трех рек - Терека, Амали и Девдораки.

Специалисты исследовали местность и не обнаружили следы камнепада.