Грабеж: экс-замдекана МГУ Степанов-Егиянц отправился в колонию строгого режима

Опубликовано: 12:55, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бывший замдекана юридического факультета МГУ Степанов-Егиянц создал ОПГ, участники которого захватили автокомпанию на сумму 30 млн рублей. После суда они отправятся отбывать тюремные сроки в колонию строгого режима.

Бывший заместитель декана юридического факультета МГУ Владимир Степанов-Егиянц отправится в тюрьму за организацию преступного сообщества и грабеж. Другие участники ОПГ также были приговорены к лишению свободы на срок от семи до 15 лет. Отметим, что экс-представитель научного сообщества, член президентского Совета по противодействию коррупции Степанов-Егиянц будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Следствие установило, что злоумышленники захватили московскую фирму, осуществляющую передачу автотранспорта по лизинговому договору. Также фигуранты дела похитили авто, принадлежащие фирме. В итоге ущерб от их действия превысил 30 млн руб.

В суде дело рассматривалось дважды: первый раз приговор не был вынесен из-за недостаточности улик и неточно сформулированной квалификации преступления, однако в апелляции прокуратура отстояла верность своей позиции. Второй суд завершился приговором, срок лишения свободы преступники будут отбывать в колонии строгого режима.