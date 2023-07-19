Грабеж: экс-замдекана МГУ Степанов-Егиянц отправился в колонию строгого режима

Бывший заместитель декана юридического факультета МГУ Владимир Степанов-Егиянц отправится в тюрьму за организацию преступного сообщества и грабеж. Другие участники ОПГ также были приговорены к лишению свободы на срок от семи до 15 лет. Отметим, что экс-представитель научного сообщества, член президентского Совета по противодействию коррупции Степанов-Егиянц будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Следствие установило, что злоумышленники захватили московскую фирму, осуществляющую передачу автотранспорта по лизинговому договору. Также фигуранты дела похитили авто, принадлежащие фирме. В итоге ущерб от их действия превысил 30 млн руб.
В суде дело рассматривалось дважды: первый раз приговор не был вынесен из-за недостаточности улик и неточно сформулированной квалификации преступления, однако в апелляции прокуратура отстояла верность своей позиции. Второй суд завершился приговором, срок лишения свободы преступники будут отбывать в колонии строгого режима.