Гостей "Атамани" в субботу ждет тонна кубанского борща

Вы пробовали настоящий борщ? Украинский? А есть еще более вкусный его вариант – кубанский, и это в предстоящую субботу в этнокомплексе "Атамань" докажут лучшие повара края.
Борща будет море, и это – не для красного словца: в станице Тамань в этот день реально приготовят тонну вкуснейшего супа, а угощать им будут везде – даже на подворьях и рыночной площади, передает портал Юга.ру.
Впрочем, как всегда, не борщом единым: попробовать здесь можно будет и всякие копчености – здесь будет работать станичная коптильня, поесть можно будет из собственноручно "испеченной" в гончарной мастерской тарелки, посетить ярмарку народных умельцев, а после этого - покататься на лошади.
Гостей ждут и интерактивная развлекательная программа, выступления музыкантов и танцоров, мастер-классы и многое другое. Посещение платное, но цена его весьма условная – всего 400-600 рублей.