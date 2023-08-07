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Гостей "Атамани" в субботу ждет тонна кубанского борща

Гостей &quot;Атамани&quot; в субботу ждет тонна кубанского борща
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В предстоящую субботу, 12 августа, этнокомплекс "Атамань" в Темрюкском районе Кубани удивит гостей очередным гастрономическим праздником – праздником кубанского борща, которым будут угощать везде: его наварят целую тонну.

Вы пробовали настоящий борщ? Украинский? А есть еще более вкусный его вариант – кубанский, и это в предстоящую субботу в этнокомплексе "Атамань" докажут лучшие повара края.

Борща будет море, и это – не для красного словца: в станице Тамань в этот день реально приготовят тонну вкуснейшего супа, а угощать им будут везде – даже на подворьях и рыночной площади, передает портал Юга.ру.

Впрочем, как всегда, не борщом единым: попробовать здесь можно будет и всякие копчености – здесь будет работать станичная коптильня, поесть можно будет из собственноручно "испеченной" в гончарной мастерской тарелки, посетить ярмарку народных умельцев, а после этого - покататься на лошади.

Гостей ждут и интерактивная развлекательная программа, выступления музыкантов и танцоров, мастер-классы и многое другое. Посещение платное, но цена его весьма условная – всего 400-600 рублей.

&quot;Атамань&quot; готовит для посетителей &quot;праздники живота&quot;

"Атамань" готовит для посетителей "праздники живота"

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